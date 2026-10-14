'Мы следим за тобой': Польша обвинила Маска в проблемах со Starlink в Украине

МИД страны обвинил Илона Маска в политических играх.

Министерство иностранных дел Польши, которое оплачивает Starlink для Украины, выразило недовольство Илону Маску в связи с тем, что его компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов во время движения в Украине.

"Эй, большой человек, ты снова играешь в политику со своими продуктами? Как и твои европейские клиенты, мы следим за тобой", – написал в соцсети министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Проблемы со "Старлинком" в Украине

В ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время движения в Украине, сообщил советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флэш) Бескрестнов.

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Он отметил, что в настоящее время ограничения касаются так называемого "военного пакета".

"Наши силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией", – сказал Флэш.

При этом он ранее отмечал, что Украина имеет хорошие связи с компанией SpaceX и приносит стабильную прибыль. На фоне этого он выразил уверенность, что Starlink в Украине отключать не будут.

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