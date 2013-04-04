Группа оппозиционеров отправилась на Банковую

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко", об этом заявил заявил заместитель руководителя фракции "УДАР" Виталий Ковальчук.

По его словам, оппозиционеры намерены подсчитать количество участников собрания

"Мы уверены, что там нет 244 депутатов. Поэтому, мало того, что такое их заседание нелегитимное, Партия регионов опять обманывает людей, и делает это в прямом эфире. Ведь из трансляции видно, что там не более 180 депутатов. Это напоминает дешевый фарс, устроенный абсолютно в стиле Партии регионов", - подчеркнул В.Ковальчук.

Депутаты от оппозиции пошли к залу, где проходит заседание «регионалов» и коммунистов, но их не пускают. На втором этаже помещения находится группа народных депутатов во главе с «регионалом» Эльбрусом Тэдеевым и блокирует вход в зал.