Главное за день: обзор топ-новостей

Суд начал рассмотрение кассации Луценко

Высший спецсуд начал рассмотрение кассационной жалобы на приговор Луценко, которого сегодня привезли в Киев. Во время судебного заседания экс-министр попросил суд предоставить ему возможность общаться с защитниками вне стеклянной ограды, за которой он находится в зале суда. Также Луценко призвал суд не позорить украинскую милицию обвинениями в незаконности организации им празднования Дня милиции в 2008-2009 годах.

Под ВР собралось около 4 тысяч протестующих

Около 4 тысяч протестующих собрались под Верховной Радой Украины на митинге с требованием проголосовать за объявление в Киеве выборов мэра и депутатов Киевсовета. Митинг прошел без конфликтов.

В суде начался допрос Таруты

В Апелляционном суде Киева с опозданием на полчаса начался судебный допрос свидетеля защиты Сергея Таруты в рамках дела об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Евгения Щербаня. Тарута заявил, что между Тимошенко и Щербанем не было конфликта.

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Украины до 1%

Всемирный банк пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году до 1%.

ВР отказалась назначить выборы в Киеве на 2 июня (видео)

Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект постановления "О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского главы". После объявленного перерыва оппозиция снова заблокировала трибуну Верховной Рады.

Тягнибок заявляет, что в августе власти хотят провести референдум

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявляет, что в августе власти планируют провести всеукраинский референдум, на котором предложат изменить процедуру выборов Президента, предусмотрев лишь один тур, и выборы в парламент, сделав его двухпалатным. В свою очередь Ефремов намекнул на то, что Раду хорошо бы избирать по мажоритарке, чтобы никакие партийные "хулиганы" не бегали по парламенту, срывая заседания.