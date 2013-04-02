Ефремов предлагает избирать всех нардепов по мажоритарке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

“Сегодня в зале находится достаточно большое количество людей, которые не настроены на продуктивную работу”, - сказал он.

А.Ефремов отметил, что на этой неделе у депутатов по большинству вопросов есть общее понимание, однако продолжают возникать вопросы, из-за которых “кто-то бежит и начинает блокировать Верховную Раду”.

По словам А.Ефремова, он видит здесь лишь один выход - обратиться к народу. “Сказать, устраивает вас такой парламент или нет. И, возможно, нам нужно избирать не хулиганов по партийным спискам, которые представлены и бегают здесь по залу, а избирать по мажоритарным округам депутатов, которые были бы подотчетны своим избирателям и работали как депутаты Верховной Рады”, - сказал он.

По мнению А.Ефремова, предыдущий состав ВР был прав, когда принял решение о референдуме. “И через референдум, непосредственно обратившись к народу, нужно этот вопрос провести”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер “Свободы” Олег Тягнибок заявил, что власть планирует провести в августе всеукраинский референдум, на котором изменить процедуру выборов Президента, предусмотрев лишь один тур, и выборов в парламент, сделав его двухпалатным.