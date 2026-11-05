Netflix показал трейлер напряженного сериала 'Троица' со звездой 'Игры престолов' (видео)

Все эпизоды сериала выйдут 1 декабря 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер сериала в жанре политический триллер "Троица" (Trinity).

В центре сюжета – отважная офицер флота Кэтрин Декер и министр обороны США Уэбб Престон, которые оказываются втянутыми в международный заговор.

Главный роли в сериале исполнили Ричард Мэдден ("Рокетмен", "Вечные", сериалы "Игра престолов", "Телохранитель") и Гугу Мбата-Роу ("Парадокс Кловерфилда", "Ограбить Лондон", сериал "Локи").

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Также в проекте задействованы Марша Гей Харден ("Знакомьтесь, Джо Блэк", "Таинственная река", "Проклятый рыцарь"), Джей Ди Пардо ("Форсаж 9", "Дом у дороги") и другие.

Создателем сериала выступил британский сценарист Джед Меркурио ("Телохранитель", "По долгу службы").

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

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