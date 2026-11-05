США впервые представили один из самых загадочных самолетов современности

Даже после официальной презентации самолета многие аспекты проекта остаются неизвестными.

NASA представило экспериментальный пилотируемый самолет X-70 Fractal. Презентация состоялась в ходе мероприятия UP.Summit, которое проходит в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Об этом аэрокосмическое агентство США сообщило на своем сайте.

Новый самолёт станет частью линейки экспериментальных аппаратов серии X, среди которых – Bell X-1, X-15 и новейший демонстратор сверхзвуковых технологий X-59.

"X-70 Fractal предоставляет NASA пилотируемую высокопроизводительную платформу для испытания передовых систем управления полётом, исследования манёвренности и других новейших технологий в реальных условиях полёта", – сообщил администратор NASA Джаред Айзекман.

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Он добавил, что модульная конструкция самолета позволяет быстро менять внутреннее и внешнее экспериментальное оборудование.

Характеристики X-70:

взлетная масса – около 4,5 т;

крейсерская скорость – 0,75 Маха (около 920 км/ч);

практический потолок – до 13,7 км;

дальность полета – более 2770 км;

полезная нагрузка – около 900 кг (в виде экспериментального оборудования, размещаемого внутри самолета и на внешних подвесках);

"Мы ожидаем, что первый полет под эгидой NASA состоится в течение следующих двух лет", – добавил Айзекман.

Многие детали остаются неизвестными. NASA не раскрыло название производителя, стоимость самолета и информацию о первых запланированных экспериментах. Кроме того, опубликованное изображение – лишь компьютерный рендер, который внешне напоминает экспериментальные самолеты компании Scaled Composites.

Экспериментальные самолеты – последние новости

Новый американский экспериментальный самолет Lockheed Martin X-59 QueSST установил новый личный рекорд скорости. Во время одного из последних испытательных полётов он разогнался до 1,53 Маха, или примерно 1625 км/ч.

Сам X-59 был разработан для демонстрации возможности сверхзвуковых полётов без громкого звукового удара. Это мощная акустическая волна, которая образуется при преодолении летательным аппаратом скорости звука.

Кроме того, в прошлом году технологический демонстратор XB-1, имеющий сходное с X-59 назначение, успешно совершил свой последний испытательный полёт. Завершение программы испытательных полётов XB-1 открывает американской компании Boom Technology путь к следующему этапу – созданию полноразмерного прототипа сверхзвукового пассажирского самолёта Overture.

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