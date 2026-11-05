Рубио может уйти с должности госсекретаря США: кого хотят назначить вместо него

Посол США в Индии Серджио Гор обладает хорошими связями и является "любимчиком" Трампа.

Госсекретарь США Марко Рубио может покинуть свой пост, чтобы начать подготовку к президентской гонке. Одним из возможных кандидатов на эту должность рассматривается посол США в Индии Серджио Гор. Об этом пишет The Washington Sun, ссылаясь на свои источники.

"Обладая хорошими связями и прямым доступом к Трампу, Гор все чаще участвует во встречах на высоком уровне, что дает ему влияние, выходящее далеко за рамки его поста посла. Его считают ключевым посредником между Вашингтоном и большей частью Азии, а также доверенным лицом госсекретаря Марко Рубио. Бывший глава Управления президентских кадров Белого дома поддерживает отношения со всей администрацией Трампа, сыграв ключевую роль в проверке и назначении тысяч чиновников", - отмечает издание.

Гор обсуждается как кандидат на ряд влиятельных должностей, в том числе в качестве руководителя аппарата Белого дома и замены Рубио на посту государственного секретаря.

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Рубио публично не заявлял о своем намерении покинуть администрацию. Тем не менее, некоторые источники считают, что он может уйти с должности, чтобы подготовиться к будущей президентской гонке в 2028 или 2032 году.

Некоторые источники сообщили, что Гор также был бы заинтересован в другом продвижении по службе в Госдепартаменте, например, в замене заместителя госсекретаря Криса Ландау.

Серджио Гор - что о нем известно

Гор является бывшим высокопоставленным помощником Белого дома и близким союзником Трампа. Президент "любит этого парня", сказал The Sun советник Трампа.

В качестве посла Гор помог организовать серию визитов в Индию на высоком уровне, в том числе Рубио, министра торговли Говарда Лютника и тогдашнего министра армии Дэна Дрисколла, а также он использовал свою двойную роль посла и специального посланника для участия во встречах с высокопоставленными иностранными чиновниками за пределами Индии, включая министра иностранных дел Китая Ван И.

Два источника, знакомых со стилем работы Гора, отмечают, что он разделяет подход Трампа к внешней политике: делает основной упор на заключение сделок и активно содействует американскому бизнесу.

Гор также выпускает книги Трампа через свою компанию и поддерживает особо близкие отношения с Дональдом Трампом-младшим.

Ранее Гор около десяти лет проработал на Капитолийском холме – преимущественно в аппарате сенатора Рэнда Пола (республиканец от штата Кентукки). В кадровом управлении Белого дома Гор отвечал за подбор и проверку кандидатов на тысячи политических должностей в органах власти. В тот период у него произошел публичный конфликт с Илоном Маском, который тогда был советником Трампа.

Кадровые перестановки у Трампа

СМИ писали, что Трамп рассматривает возможность увольнения министра обороны Пита Хегсета после катастрофических поражений Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США.

Также УНИАН писал, что Вице-президент США Джей Ди Вэнс после поражения республиканцев на промежуточных выборах выступил с резкой критикой курса и риторики администрации Дональда Трампа – и пытается от него дистанцироваться. Вероятно это говорит о том, что Вэнс задумывается о собственной политической карьере и готовится к будушим президентским выборам.

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