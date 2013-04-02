В суде начался допрос Таруты

В Апелляционном суде Киева с опозданием на полчаса начался судебный допрос свидетеля защиты Сергея Таруты в рамках дела об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, заседания ведет следственный судья Печерского райсуда Киева Руслан Козлов.

На допрос свидетеля в который раз не доставили лидера оппозиции Юлию Тимошенко, невзирая на ее желание лично присутствовать на допросе, говорится в сообщении.

Вместе с тем, секретарь суда объявила, что «в Печерский райсуд Киева поступил акт Качановской исправительной колонии о том, что Юлия Тимошенко отказалась от этапирования».

В свою очередь, руководитель группы защиты экс-премьера Сергей Власенко обратился к судье с вопросом, можно ли ознакомиться с данным актом, «поскольку по состоянию вчера на вечер, на 17.30, его не было».

На это судья Р.Козлов ответил, что «документ поступил в Печерский суд рано утром, а защита может ознакомиться с ним после судебного заседания».

С.Власенко также зачитал заявление Ю.Тимошенко от 21 марта, обнародованное в суде в Харькове, что, несмотря на «стационарное лечение, она четко выражает требование присутствовать лично во время допроса свидетелей».

Он заявил, что акт представителей пенитенциарной службы сфальсифицирован, как и все предыдущие, поскольку на нем не стоит подпись Ю.Тимошенко.

«У нее нет собственной воли относительно прибытия, ее или привозят, или не привозят. Желание заключенного человека не влияет на его доставку в суд. У суда есть два законных пути – либо перенести заседание в связи со стационарным лечением Тимошенко, либо требовать от Качановской колонии доставить ее в суд», - сказал С.Власенко.

Он сообщил, что защита экс-премьера получила протоколы допроса свидетеля С.Таруты лишь вчера по состоянию на 17.45.

«Защита и обвинение опять находятся в неравных условиях», - заявил С.Власенко.

Руководитель защиты экс-премьера также проинформировал суд, что защита была лишена возможности задать вопросы С.Таруте по части допроса другого свидетеля по делу Е.Щербаня - Виталия Гайдука, поскольку защите не предоставили для ознакомления дополнительные протоколы.