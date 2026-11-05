Зеленский жестко ответил на заявления Маска о 'бедных российских военных'

Зеленский заявил, что ему "не нравится позиция Маска по поводу войны".

Президент Владимир Зеленский раскритиковал отношение американского миллиардера Илона Маска к войне в Украине и, в частности, его "сочувственные" заявления о российских военных.

В интервью ZDF президент подчеркнул, что SpaceX обеспечила важную связь для Украины с помощью Starlink. В то же время он сказал, что Украине "не нравится позиция Маска по поводу войны" и его размышления о том, "как Россия теряет солдат".

"Они агрессоры. Дай бог, чтобы они теряли солдат, находящихся на чужой территории, а не на своей земле. Иначе они могли бы оккупировать нас с самого начала", – подчеркнул Зеленский.

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Президент также отметил, что не понимает, шутит Маск или нет.

Ранее Маск в X писал, что "бесконечная резня украинцев и россиян должна прекратиться", и призвал "проявлять сочувствие к бедным российским призывникам", которых он назвал "детьми, у которых "нет выбора, кроме как идти воевать и гибнуть от ударов дронов".

Маск критикует Украину

Ранее Илон Маск признался, что сам ограничил украинским военным доступ к Starlink. Миллиардер пояснил, что ВСУ якобы использовали спутниковую связь для управления ударными дронами, а это запрещено правилами сервиса, поэтому такую возможность заблокировали еще на прошлой неделе.

Маск также заявил, что украинская элита обогатилась на сотнях миллиардов долларов западной помощи, выделенной Украине, и раскритиковал мобилизацию. Миллиардер также ранее присоединился к Дональду Трампу в призывах сменить президента в Украине.

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