В PS Store началась 'Черная пятница': скидки до 90% на лучшие игры последних лет

Первые скидки получили Control Resonant и Marvel's Wolverine.

В цифровом магазине Playstation Store началась одна из крупнейших распродаж года, посвященная "Чёрной пятнице". Обещают скидки до 90% на более 5 тысяч игр, инди и AAA, и других товаров для PS4 и PS5

На скидки попали как громкие хиты последних лет, так и новинки 2026 года, в том числе Marvel's Wolverine и Control Resonant. Первая волна продлится до 21 ноября, а вторая начнется 16 ноября и завершится 1 декабря.

Самые интересные предложения в PS Store

Marvel’s Wolverine – 1847 грн (скидка 23%)

Control Resonant - Издание Deluxe – 1599 грн (скидка 20%)

Mortal Shell II – 1124 грн (скидка 25%)

SILENT HILL: Townfall – 1199 грн (скидка 20%)

007 First Light - Издание Deluxe – 1299 грн (скидка 50%)

AstroBot – 1419 грн (скидка 28%)

Death Stranding 2: On the Beach – 1363 грн (скидка 38%)

STALKER 2: Heart of Chornobyl - Полное издание – 1959 грн (скидка 30%)

The Sinking City 2 – 1359 грн (скидка 20%)

Diablo IV – 1363 грн (скидка 38%)

SILENT HILL 2 – 559 грн (скидка 72%)

SILENT HILL f – 559 грн (скидка 72%)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 – 1079 грн (скидка 40%)

God of War Ragnarök – 859 грн (скидка 57%)

Yakuza: все игры серии – 1279 грн (скидка 60%)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience – 389 грн (скидка 40%)

Persona 5 – 269 грн (скидка 85%)

Sniper Elite 3 – 94 грн (скидка 91%)

С полным каталогом можно ознакомиться по ссылке. Помимо Sony, в магазине EGS стартовала распродажа игр PlayStation Studios, которая продлится до 10 ноября.

Видео дня

Новый китайский экшен покорил Steam: онлайн Phantom Blade Zero превысил 700 тысяч игроков, а рейтинг игры на OpenCritic равен 89 из 100, и это один из лучших результатов 2026 года.

Ранее Дэйв Батиста показал, как он преобразился ради роли Кратоса в сериале God of War.

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