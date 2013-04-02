Оппозиция заблокировала президиум и трибуну ВР

Как передает корреспондент УНИАН, президиум парламента блокируют около 10 членов фракций “Свобода” и “Батькивщина”, а возле трибуны собрались около 20 депутатов из всех трех оппозиционных фракций.

За трибуной парламента размещен плакат с фотографиями Киева с надписью “Современный Киев глазами людей”.

Как известно, сегодня ВР не поддержала во втором чтении проект постановления о назначении выборов мэра Киева и Киевсовета на 2 июня.

После этого был объявлен перерыв по требованию фракций “Свобода” и “Батькивщина”. Именно во время перерыва оппозиция заблокировала трибуну и президиум ВР.