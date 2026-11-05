Ряд магазинов и ресторанов прекращают работу в Украине: кто объявил о закрытии

Некоторые магазины приостановили работу из-за сложившейся ситуации с безопасностью.

Осенью в Украине ряд торговых и ресторанных сетей объявили о закрытии отдельных заведений или временной приостановке работы. Среди них – Sinsay, METRO, "Книгарня Е", "Сырное королевство", пиццерия "1708" и стритфуд BPSH.

Как сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU), причинами стали российские атаки, ухудшение ситуации с безопасностью, сокращение посещаемости и падение рентабельности бизнеса.

В частности, польская сеть Sinsay в октябре временно приостановила работу магазинов в Запорожье и Сумах. В компании LPP, которая развивает бренд в Украине, подтвердили закрытие запорожских торговых точек. По информации местных СМИ, магазины должны были не работать до 18 октября из-за ситуации с безопасностью. В Запорожье у сети было семь магазинов. Решению предшествовали российские атаки на торговую инфраструктуру города, в частности уничтожение торговых центров Intrade и "Амстор", а также повреждение ТРК City Mall.

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В Сумах временно закрылся магазин в ТРЦ "Киев", однако администрация торгового центра сообщила, что бренд планирует возобновить работу.

Также в результате российских атак повреждения получили торговые центры METRO в Николаеве и Ривне. Объект в Николаеве пострадал 8 сентября, а в Ривне – 21 октября. В настоящее время компания оценивает масштабы разрушений и возможности возобновления работы торговых центров.

Украинская сеть "Сырное королевство" объявила о приостановке деятельности. Работать будут только отдельные магазины франчайзи в Виннице, Хмельницком, Каменце-Подольском, Львове и Ужгороде. Совладелица сети Любовь Николаева объяснила это решение постоянными российскими атаками и невозможностью гарантировать безопасность сотрудников и покупателей. До полномасштабного вторжения сеть насчитывала 84 магазина, а в 2026 году сократилась до 32 торговых точек. В то же время в компании подчеркивают, что речь не идет об окончательном закрытии бренда.

Кроме того, "Книгарня Е" объявила о закрытии двух магазинов на железнодорожных вокзалах в Киеве и Одессе. В сети объяснили это решение ситуацией с безопасностью и обстоятельствами, не позволяющими полноценно работать и развивать эти точки.

Сеть пиццерий "1708" решила отказаться от работы в торговых центрах Киева. По словам соучредителя компании Владимира Гнатюка, из-за воздушных тревог выручка таких заведений может сокращаться до 35%. При высокой стоимости аренды это делает бизнес экономически невыгодным. В 2026 году сеть уже покинула ТРЦ Lavina Mall и Retroville и планировала уйти из Respublika Park.

Ресторанная компания Gastro Family также закрыла два заведения стритфуда BPSH в центре Киева – на улицах Антоновича и Большой Васильковской. Владелица компании Елена Борисова объяснила это сокращением пешеходного трафика, в частности из-за закрытия офисов поблизости и уменьшения количества студентов и прохожих.

Закрытие магазинов в Украине – последние новости

Ранее Ассоциация ритейлеров сообщала, что весна стала периодом массового закрытия магазинов и ухода международных брендов с рынка Украины. В частности, из сетей спортивной одежды и обуви в Украине прекратил деятельность бренд Reebok. Турецкий бренд одежды Koton после восьми лет работы закрыл два магазина в Украине.

Весной сеть супермаркетов "Арсен" официально подтвердила закрытие всех своих магазинов в Украине. Также в разных регионах страны прекратили работу сети "Фреш", "Союз" и "Квартал".

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