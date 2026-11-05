От райских уголков до снежной сказки: названы 10 лучших мест для зимнего отпуска в Европе

Зима в Европе обладает особой атмосферой – от ярких рождественских ярмарок с ароматным глинтвейном и заснеженных альпийских склонов до солнечных оазисов, где тепло круглый год. Каждый может найти для себя здесь что-то на свой вкус и бюджет.
Тем временем, команда портала Euronews Travel представила свой список лучших направлений Европы для зимнего путешествий, взависимости от различных предпочтений туристов.
10 лучших мест в Европе для зимнего отпуска 2026
- Церматт, Швейцария: для катания на лыжах и горных пейзажей.
- Зеефельд, Австрия: для зимних прогулок и заснеженных пейзажей.
- Страсбург, Франция: в поисках рождественской магии.
- Андалусия, Испания: для зимнего солнца.
- Абиску, Швеция: для наблюдения за северным сиянием.
- Мадейра, Португалия: для прогулок среди водопадов и пышных лесов.
- Брюгге, Бельгия: для любителей шоколада и водных каналов.
- Афины, Греция: для исследования античных храмов без толп.
- Будапешт, Венгрия: для купания в термальных водах.
- Вена, Австрия: для любителей музыки.
Другие идеи для отдыха этой зимой
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали 13 потрясающих мест по всему миру, где тепло в декабре.
Также члены междунардного туристического сообщества определили девять самых красивых рождественских ярмарок Европы для посещения в этом году.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Один из самых "дорогих" городов мира признали худшим местом в Европе для соло-туристов
- Бывалый турист назвал пять красивых городов Европы, которые можно обойти пешком за день
- Семь стран Шенгена продолжат проверки на границах в 2027 году
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.