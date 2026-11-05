От райских уголков до снежной сказки: названы 10 лучших мест для зимнего отпуска в Европе

Возглавил рейтинг популярный швейцарский горнолыжный курорт.

Зима в Европе обладает особой атмосферой – от ярких рождественских ярмарок с ароматным глинтвейном и заснеженных альпийских склонов до солнечных оазисов, где тепло круглый год. Каждый может найти для себя здесь что-то на свой вкус и бюджет.

Тем временем, команда портала Euronews Travel представила свой список лучших направлений Европы для зимнего путешествий, взависимости от различных предпочтений туристов.

10 лучших мест в Европе для зимнего отпуска 2026

Церматт, Швейцария: для катания на лыжах и горных пейзажей. Зеефельд, Австрия: для зимних прогулок и заснеженных пейзажей. Страсбург, Франция: в поисках рождественской магии. Андалусия, Испания: для зимнего солнца. Абиску, Швеция: для наблюдения за северным сиянием. Мадейра, Португалия: для прогулок среди водопадов и пышных лесов. Брюгге, Бельгия: для любителей шоколада и водных каналов. Афины, Греция: для исследования античных храмов без толп. Будапешт, Венгрия: для купания в термальных водах. Вена, Австрия: для любителей музыки.

Другие идеи для отдыха этой зимой

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали 13 потрясающих мест по всему миру, где тепло в декабре.

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Также члены междунардного туристического сообщества определили девять самых красивых рождественских ярмарок Европы для посещения в этом году.

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