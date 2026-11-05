Графики не действуют: в Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света

Причиной является повреждение энергосистемы в результате систематических атак со стороны армии РФ.

По распоряжению "Укрэнерго" в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов Киева введены экстренные отключения электроэнергии. Как сообщает ДТЭК, в Киевской области также не действуют ранее опубликованные графики.

"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", – говорится в сообщении.

Также об аварийных отключениях сообщили облэнерго ряда областей Украины. В частности, по распоряжению "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии введены в Житомирской и Черкасской областях. Аналогичная ситуация и в Полтавской и Черниговской областях, где, по сообщению местных облэнерго, поступил приказ ввести 5 очередей аварийных отключений.

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В Сумской области также были введены графики аварийных отключений для всех категорий потребителей.

"Причина – повреждение энергосистемы в результате систематических атак армии РФ. При графиках аварийных отключений нет определённого времени восстановления распределения электроэнергии, так как это аварийная ситуация", – говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

Отключения света в Украине – последние новости

Народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко отметил, что российские атаки повредили все ключевые подстанции вокруг Киева, и стабильных графиков отключений света в ближайшее время ожидать не стоит.

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов 4 ноября сообщил, что в результате массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре АЭС ограничили объемы производства электроэнергии.

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