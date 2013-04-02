Суд начал рассмотрение кассации Луценко

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел начал рассмотрение кассационной жалобы на приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко, которым он был осужден к 4 годам лишения свободы за совершение должностных преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания Ю.Луценко выразил протест относительно председательствующей в коллегии судей Татьяны Широян, поскольку она, по его мнению, безосновательно затягивала дату назначения его жалобы к рассмотрению.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

14 августа 2012 года адвокаты подали в Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.