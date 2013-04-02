Луценко: не может быть празднование Дня милиции преступлением

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Высшего спецсуда, выступая с объяснениями в поддержку своей кассационной жалобы на приговор.

“Я знаю, что не вы решаете, но снимите эту маразматическую ложь с милиции - не может быть празднование Дня милиции преступлением! Это плевок в глаза тем 500 тысячам человек, которые служат и служили в милиции. Я прекрасно понимаю, кто я и против кого я воюю, но не делайте заложниками этой разборки милицию”, - сказал Ю.Луценко.

При этом он выразил убеждение, что в силу всех известных обстоятельств судьи Высшего спецсуда не могут отменить приговор, вынесенный ему Печерским районным судом и подтвержденный апелляционным.

“Но вы в силе признать, что то был не суд”, - отметил Ю.Луценко, обращаясь к коллегии судей.

Как сообщал УНИАН, Высший спецсуд рассматривает кассацию на приговор о лишении свободы Ю.Луценко на 4 года за совершение должностных преступлений.

Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконное принятие на работу в милицию своего личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также излишне пышное празднование Дня милиции в пик экономического кризиса.

Печерский районный суд Киева 27 февраля 2012 года осудил Ю.Луценко к 4 годам заключения с конфискацией имущества.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомочным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской колонии в Черниговской области.