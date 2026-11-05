Прислушиваются к лесу: в районе Чернобыля в фотоловушку попали грациозные животные

Учёные говорят, что моменты, запечатлённые на фотографиях, напоминают о том, сколько света, гармонии и вдохновения дарит дикая природа.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в фотоловушку попали несколько оленей. Специалисты учреждения опубликовали соответствующие фотографии, на которых можно увидеть этих грациозных животных среди леса.

"Золотистые олени… В осеннем лесу царит особая магия, где каждый луч солнца запутывается в золотой листве, а тишина наполнена жизнью. Среди янтарных оттенков неторопливо бродят олени – грациозные, свободные, прекрасные в своем природном величии. Они останавливаются, прислушиваются к лесу и снова исчезают среди деревьев...", – отмечают исследователи.

По их словам, в такие моменты хочется замедлить темп, вдохнуть полной грудью и просто быть "здесь и сейчас".

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Учёные говорят, что осенние мгновения, запечатлённые на фотографиях, напоминают, сколько света, гармонии и вдохновения дарит дикая природа.

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Как писал УНИАН, в зоне отчуждения обнаружили кудрявую листушку – редкий гриб, занесенный в Красную книгу Украины со статусом "исчезающий". Его нашли в Россоховском природоохранном научно-исследовательском отделении, расположенном в южной части зоны отчуждения.

Кудрявая листушка – необычная находка, её также называют спарасисом вьющимся, грибом-бараном или грибной капустой. Вместо привычной шляпки этот гриб имеет шарообразное плодовое тело, состоящее из многочисленных волнистых, разветвленных лопастей. Оно напоминает кружево, пышные кудри или головку цветной капусты.

Также специалист рассказал, как чернобыльские вороны нашли способ раскалывать орехи, прилагая минимум усилий, – они используют для этого автомобили. Птицы подхватывают орех клювом, поднимаются в воздух и бросают на асфальт. Если скорлупа не треснула, попытку повторяют. Наиболее эффективно – оставить орех на проезжей части – тогда колеса автомобилей раздавливают скорлупу.

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