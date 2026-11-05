Россияне ударили по логистическому центру в Киевской области, ранен человек (фото, видео)

На месте попадания вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 5 ноября российские оккупанты атаковали логистическую инфраструктуру Киевской области, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщили в ГСЧС, логистический объект находился в Бучанском районе. "На месте работают спасатели Бучанского и других районов области. Привлечены дополнительные силы. Пожар уже локализован. В настоящее время продолжается тушение очагов возгорания и разборка конструкций", – говорится в сообщении.

По предварительной информации спасателей, погибших нет, один мужчина получил травмы.

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Российские войска регулярно атакуют Киевскую область ударными беспилотниками. В результате атак повреждаются жилые дома, автомобили, складские помещения и объекты энергетической инфраструктуры, возникают пожары, есть погибшие и пострадавшие.

3 ноября в Обуховском районе в результате удара российского беспилотника погибла 14-летняя девочка, а женщина получила телесные повреждения. Также были повреждены частные дома и автомобиль.

А 22 октября в результате массированного ракетного удара по Киеву приостановили работу ряд магазинов известных сетей.

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