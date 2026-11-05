В Android появится новое требование: как изменится оплата телефоном в магазинах

Для пользователей это означает компромисс между удобством и безопасностью.

Сейчас владельцам Android не нужно каждый раз подтверждать личность перед бесконтактной оплатой. Если устройство уже было разблокировано, у пользователя есть 3 минуты, чтобы совершить платеж без дополнительной проверки.

Однако Google хочет повысить уровень безопасности и приблизить систему к той, которая уже действует на смартфонах Apple, пишет издание Spider'sWeb.

Пользователи iPhone привыкли к тому, что перед каждой оплатой необходимо подтвердить свою личность. Для вызова карты в Apple Wallet требуется сканирование лица или отпечатка пальца, а на некоторых моделях – ввод PIN-кода.

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Пользователи iPhone привыкли к необходимости подтверждения личности при каждой оплате. Для доступа к карте в Apple Wallet требуется сканирование лица или отпечатка пальца, а на некоторых моделях – ввод PIN-кода.

На Android же все устроено проще. Google Кошелек даже не обязательно открывать на экране – телефон можно поднести к платежному терминалу прямо во время использования другого приложения. Более того, на некоторых Android-смартфонах небольшие покупки можно оплачивать даже с заблокированным экраном.

В ближайшее время система безопасности станет строже. Как обратили внимание эксперты Android Authority, Google тестирует в приложении Google Кошелек дополнительную проверку личности перед каждой бесконтактной оплатой. На практике это означает, что перед тем, как поднести смартфон к терминалу в магазине или ресторане, пользователю придется приложить палец к сканеру или ввести PIN-код для активации карты.

В тестовой версии Google Кошелька обнаружили новый переключатель "Требовать дополнительную проверку". Пока Google не раскрывает подробности работы этой функции. В частности, неизвестно, станет ли она включена по умолчанию или останется дополнительной настройкой для пользователей.

Если владелец смартфона активирует эту опцию, ему, вероятно, придется подтверждать личность перед каждой бесконтактной оплатой. Это сделает платежи немного менее удобными, зато повысит их безопасность.

Даже если посторонний получит доступ к уже разблокированному смартфону, без отпечатка пальца или PIN-кода он не сможет расплатиться привязанной картой. Сейчас определенную защиту обеспечивает трехминутный период после разблокировки устройства, однако новая система должна сделать платежи еще безопаснее.

Пока также неясно, будет ли новая проверка действовать независимо от существующего 3-минутного периода. Вероятнее всего, она будет обходить это ограничение, иначе смысл дополнительной защиты был бы значительно меньше.

Пока функция находится на стадии тестирования, поэтому Google еще может изменить принцип ее работы или и вовсе отказаться от запуска. Однако если компания внедрит новый механизм, бесконтактная оплата на Android станет заметно безопаснее – и одновременно потребует от пользователей на один шаг больше перед каждой покупкой.

Ранее в интернете делились лайфхаком, после которого смартфон начнет ощущаться вдвое быстрее. Особенно заметен эффект на недорогих и уже устаревших Android-моделях.

Все боятся заряжать смартфон ночью, но, по словам экспертов, батарею сильнее убивает другая привычка.

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