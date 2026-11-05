Нужны сотни миллионов евро: ЕБРР ищет средства на ремонт защитной арки ЧАЭС

В октябре страны "Большой семерки" обязались выделить 260 млн евро.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о дефиците в 500 миллионов евро на проведение аварийно-восстановительных работ на Чернобыльской АЭС в Украине. Об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью Politico.

В банке предупредили, что для предотвращения потенциальной экологической катастрофы после повреждений, вызванных российскими атаками, необходимо международное финансирование. В феврале 2025 года сооружение, известное как Новый безопасный конфайнмент (НБК), было повреждено в результате удара российского дрона.

"Это не проблема только Украины. Вопрос глобальной ядерной безопасности должен беспокоить каждого", – заявила Рено-Бассо.

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По её словам, в настоящее время Чернобыльская АЭС не представляет непосредственной опасности, однако повреждения необходимо устранить к 2030 году. Без ремонта влага может вызвать коррозию конструкций под защитной аркой, что в конечном итоге значительно усложнит и удорожит работы по безопасному обращению с радиоактивными материалами.

Она подчеркнула, что восстановление конфайнмента не следует рассматривать как направление финансирования, конкурирующее с другими насущными потребностями Украины. Ведь страна и без того пытается восстанавливать энергетическую инфраструктуру, поврежденную в результате российского вторжения. Вместо этого правительства должны воспринимать эти расходы как инвестицию в международную ядерную безопасность, последствия которой выходят далеко за пределы Украины.

Несмотря на то, что именно Россия нанесла удар дроном, повредившим защитное сооружение, ЕБРР не рассчитывает на участие Москвы в финансировании восстановления. В то же время Рено-Бассо предположила, что в будущем расходы на устранение повреждений Чернобыльской АЭС могут быть включены в военные репарации, которые будут требовать от России.

По оценкам ЕБРР, восстановление защитного сооружения, поврежденного во время полномасштабного вторжения России в Украину, обойдется примерно в 500 млн евро. При этом технические оценки еще продолжаются.

В октябре страны G7 обязались выделить 260 млн евро – это более половины суммы, которую, по оценкам банка, необходимо привлечь. Конференция в Париже, запланированная на 9 ноября, должна помочь заручиться дополнительными финансовыми обязательствами. Однако привлечение остальных средств потребует времени.

Банк планирует обеспечить необходимое финансирование, чтобы в 2028 году заключить контракты и приступить к основным восстановительным работам. По оценкам ЕБРР, непосредственно ремонт продлится около двух лет.

Кроме того, ЕБРР надеется расширить круг стран-доноров. Рено-Бассо упомянула европейские государства, которые поддерживали предыдущие проекты на Чернобыльской АЭС, а также членов "Большой семерки", которые до сих пор не внесли средства. Кроме того, банк рассчитывает на поддержку стран Персидского залива и других государств. По её словам, в ходе предыдущей международной кампании по сбору средств на строительство Нового безопасного конфайнмента к финансированию присоединились около 46 стран.

Состояние конфайнмента на ЧАЭС – главные новости

14 февраля 2025 года РФ атаковала дроном Новый безопасный конфайнмент над разрушенным четвертым реактором Чернобыльской АЭС. Тогда старший ядерный специалист "Гринпис Украина" Шон Берни предупредил, что объект "Укрытие" под НБК может обрушиться в любой момент и его восстановление необходимо завершить до 2030 года.

В Европейском банке реконструкции и развития планировали начать процесс восстановления поврежденного российским дроном НБК в 2028 году, а завершить – в 2030 году.

В октябре министр финансов Германии Ларс Клингбейль заявил, что Берлин выделит Украине 50 миллионов евро на восстановление Чернобыльской АЭС.

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