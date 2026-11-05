Россия и Китай усилят агрессию, если Трамп 'уйдет со сцены', - эксперт из США

Россия, и Китай могут прийти к выводу, что ближайшие два года – самое подходящее время для активных действий, считает аналитик.

Россия и Китай могут усилить свою агрессию и перейти к активным действиям в ближайшие два года, если придут к выводу, что позиции президента США Дональда Трампа ослабли и он "уходит со сцены" – особенно на фоне того, что Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса. Об этом заявил старший научный сотрудник Брукингского института Роберт Каган в интервью CNBC.

Эксперт отметил, что война с Ираном также выявила "военную несостоятельность" Вашингтона в плане реальных оперативных возможностей – фактор, который будет иметь критическое значение в Азиатском регионе. "Все видят, насколько истощены наши запасы перехватчиков и ракет – средств, имеющих жизненно важное значение для азиатского театра военных действий", – отметил он.

При этом переброска трех американских авианосцев на Ближний Восток привела к сокращению военно-морского присутствия США в Азии, что дает Китаю больше пространства для более решительных действий в этом регионе.

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"Полагаю, что сейчас единственная цель Трампа – заключение экономических сделок с Китаем. Вряд ли он действительно заинтересован в конфронтации с Пекином, однако подобный подход лишь подтолкнет Китай к еще более агрессивному поведению", – считает эксперт.

Он считает, что РФ и Китай могут перейти к активным действиям уже в ближашее время.

"Если становится очевидно, что Дональд Трамп уходит со сцены, а Соединенные Штаты, возможно, возвращаются к чему-то более-менее нормальному... то и Россия, и Китай могут прийти к выводу, что ближайшие два года – самое подходящее время для активных действий", – отметил Каган.

Украина и выборы в США

Как пишет CNN, ослабление позиций Трампа не означает гарантированного улучшения ситуации для Украины. Киев по-прежнему вынужден сотрудничать с Белым домом в вопросах военного сотрудничества. Кроме того, журналисты предполагают, что Владимир Путин может попытаться максимально использовать время, оставшееся до окончания президентских полномочий Трампа, чтобы добиться военных успехов в Украине.

В то же время Reuters указывает, что с января, получив контроль над обеими палатами Конгресса, демократы смогут определять повестку голосований. Это позволит им одобрить новый пакет помощи Украине - решение, которое, скорее всего, наберет необходимое для преодоления вето Трампа большинство в две трети голосов.

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