ВР отказалась назначить выборы в Киеве на 2 июня (видео, дополненная)

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 209 (при необходимых 226 - УНИАН) из 406 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, за постановление проголосовали из фракции Партии регионов Павел Балога, Виктор Бондарь, Иван Куровский.

Из 27 внефракционных 17 проголосовали за: Виктор Балога, Александр Домбровский, Григорий Заболотний, Игорь Калетник, Сергей Мартиняк, Сергей Мищенко, Петр Порошенко, Александр Табалов, Виктор Чудновский, Юрий Деревянко, Олесь Доний, Руслан Кошулинский, Анжелика Лабунска, Олег Ляшко, Виктор Петевка, Андрей Табалов, Виктор Тимошенко.

За данное постановление проголосовал 91 из 99 народных депутатов из фракции “Батькивщина”. Не голосовали Константин Бондарев, Максим Бурбак, Виталий Данилов. Отсутствуют на заседании ВР Александр Дубовой, Руслан Лукьянчук, Ирина Луценко, Игорь Скосарь и Александр Турчинов.

Из 42 депутатов из фракции партии “УДАР” за назначение киевских выборов на 2 июня проголосовал 41 депутат. Отсутствовал Николай Паламарчук.

Все 36 депутатов из фракции “Свобода” проголосовали за данное постановление.

Из 32 народных депутатов из фракции КПУ за постановление проголосовал 21. В частности, «за» проголосовали Лариса Байдюк, Александр Голубь, Сергей Гордиенко, Николай Дзарданов, Александр Зубчевский, Спиридон Килинкаров, Ольга Левченко, Адам Мартынюк, Ольга Михайленко, Александр Присяжнюк, Петр Симоненко, Петр Цибенко, Виктория Бабич, Сергей Баландин, Ольга Борита, Виктор Губар, Антон Дорохов, Оксана Калетник, Владимир Кудря, Валентин Матвеев, Сергей Топалов.

Депутаты из фракций оппозиции предлагали председателю ВР Владимиру Рыбаку поставить данный вопрос на рейтинговое или сигнальное голосование, чтобы знать уровень поддержки данного вопроса. Однако В.Рыбак поставил сразу на голосование во втором чтении этот проект постановления.

После нерезультативного голосования председатель ВР объявил перерыв на 30 минут по требованию фракций “Свобода” и “Батькивщина”.

Видео Украинской правды

Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада приняла за основу проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя”. Документом предусмотрено назначить очередные выборы депутатов Киевсовета и мэра столицы на 2 июня 2013 года.

Вместе с тем, 19 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что фракция проголосует в первом чтении за постановление о назначении выборов в Киеве, а затем подождет решения Конституционного суда по этому вопросу. По словам А.Ефремова, 48 членов фракции ПР обратились в Конституционный суд по поводу сроков проведения выборов в Киеве.