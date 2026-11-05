Кушнер рассказал, какого мира США хотят для Украины

Он отметил усилия украинской стороны в поиске путей завершения войны.

США хотят не только прекращения войны в Украине, но и намерены создать мировую архитектуру безопасности, чтобы не произошло повторного нападения.

Об этом заявил спецпредставитель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в соцсети Х. По его словам, под руководством Трампа американские переговорщики активно работают со всеми причастными сторонами, чтобы найти путь к прочному миру.

"Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на создании более широкой архитектуры безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они никогда не возобновились", - поделился планами США Кушнер.

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Он добавил, что США ценят конструктивное взаимодействие президента Украины Владимира Зеленского и его команды с американскими переговорщиками:

"Мы ценим конструктивный подход президента Зеленского и его команды, а также их приверженность поиску пути дальнейшего урегулирования".

Переговоры по Украине

США продолжают усилия по возобновлению переговоров между Украиной и Россией. Трехстороннюю встречу на техническом уровне планируют провести 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве Вашингтона. Среди ключевых вопросов – прекращение огня, гарантии безопасности Украины, восстановление энергетической инфраструктуры и обмен пленными. Киев также настаивает на участии европейских стран в переговорном процессе.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможности договоренностей, однако украинские переговорщики, по данным Financial Times, не разделяют его уверенности.