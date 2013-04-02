Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Украины до 1%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший экономист Всемирного банка в Украине Руслан Пионтковский на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По теме: Азаров обещает рост ВВП на 3% в этом году

При этом он отметил, что в 2014 году возможно улучшение ситуации на внешних рынках, в результате чего рост ВВП Украины в 2014 году ожидается на уровне 3%.

На 2015 год эксперты Всемирного банка прогнозируют рост ВВП страны на уровне 4%.

Как сообщал УНИАН, согласно уточненным данным Госстата, спад ВВП Украины в 4-м квартале 2012 года по сравнению с 4-м кварталом 2011 года составил 2,5% (прежняя оценка — спад 2,7%), а по сравнению с третьим кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – спад 0,8%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%.

Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,409 трлн грн, в 4-м квартале 2012 года — 378,56 млрд грн.

Спад ВВП страны в ІІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 1,3%, во ІІ квартале - рост 3%, в I квартале - рост 2%.

Рост ВВП Украины за 2011 год составил - 5,2% (номинальный ВВП - 1,317 трлн грн).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.