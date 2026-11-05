Вэнс после разгромных выборов пытается дистанцироваться от Трампа, - NYT

Вице-президент США выступил с резкой критикой курса администрации Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после разгромного поражения республиканцев на промежуточных выборах выступил с резкой критикой курса и риторики администрации Дональда Трампа – и пытается от него дистанцироваться. При этом, как отмечает The New York Times, не исключено, что это происходит с одобрения самого Трампа.

Так, в своем посте в социальных сетях Вэнс отметил, что многие избиратели, ранее поддерживавшие Трампа, отдали предпочтение кандидатам от Демократической партии. По его словам, на это повлиял ряд факторов, включая войну, инфляцию и стремление изменить характер отношений страны с Израилем.

Эта позиция идет вразрез с мнением Дональда Трампа, который неизменно защищает войну с Ираном, называет опасения по поводу роста стоимости жизни "выдумкой" и демонстрирует тесный союз с Израилем.

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Издание отмечает, что этот комментарий мог быть сделан с одобрения самого Трампа. По словам источника, знакомого с ходом их общения, перед публикацией своего сообщения Вэнс поделился им с президентом и получил положительный отклик.

Спустя несколько часов г-н Трамп заявил журналистам, что оценка, данная вице-президентом, "в значительной степени верна". При этом президент продолжил отстаивать необходимость войны, заявив, что у него "не было иного выбора", кроме как нанести удар по Ирану.

"Слова вице-президента фактически дистанцируют его от решений Дональда Трампа в критически важный политический момент", - пишет издание.

С тех пор как Джей Ди Вэнс стал кандидатом в вице-президенты в паре с Дональдом Трампом, многие видели в нем главного претендента на роль преемника Трампа. Однако после провальных для республиканцев результатов выборов во вторник в партии началось переосмысление будущего. Публикация Вэнса дает понять, что он готов дистанцироваться от Трампа, задумываясь о собственной политической карьере, отмечает NYT.

При этом Марк Шорт, занимавший пост главы аппарата вице-президента Майка Пенса, отметил, что сейчас Вэнс оказался в ситуации, где любой исход – проигрышный.

"Риск очевиден: Трамп может воспринять это болезненно, и тогда Вэнс лишится своего главного защитника и союзника, – говорит Шорт. – А если Трамп не обидится, то Вэнс все равно не заработает очков в глазах противников Трампа, которые спросят: "Почему же ты ничего не меняешь?"".

Выборы в США - новости

На прошедших промежуточных выборах Демократическая партия получила контроль над Сенатом и Палатой представителей США, что дает ей значительные рычаги влияния в Вашингтоне после двух лет доминирования республиканцев.

По данным Reuters, теперь демократы смогут одобрить новый пакет помощи Украине - решение, которое, скорее всего, наберет необходимое для преодоления вето Трампа большинство в две трети голосов. По словам помощников демократов, поддержка Киева является для них приоритетной задачей".

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