Курс валют в Украине: сколько стоит доллар 5 ноября

Продать доллар можно в среднем по курсу 45,57 грн, а евро – 50,99 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 5 ноября, снизился на 2 копейки и составляет 46,12 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,57 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 51,82 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,99 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 46,42 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,20 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,19 грн/евро, а курс продажи – 51,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 5 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,54 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня ослабила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,25 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 19 копеек.

В начале ноября спрос на иностранную валюту в Украине вырос из-за увеличения бюджетных расходов, в частности на оборону, тогда как её предложение сократилось из-за последствий российских обстрелов, сообщили в Национальном банке Украины.

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