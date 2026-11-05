Кабмин разрешил частной ПВО использовать пилотируемые воздушные суда: что еще изменится

Компании, которые уже присоединились к частной ПВО, смогут защищать не только собственные объекты, но и объекты других предприятий.

Кабинет министров Украины утвердил изменения в экспериментальный проект частной противовоздушной обороны. В составе групп частной ПВО разрешили использовать пилотируемые воздушные суда и расширили возможности применения дронов-перехватчиков.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, новые правила призваны расширить возможности предприятий по защите собственных объектов и критической инфраструктуры от российских воздушных атак.

Правительство предусмотрело шесть основных нововведений:

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1. Компании, которые уже присоединились к частной ПВО, смогут защищать не только собственные объекты, но и объекты других предприятий на основании договоров.

2. Уполномоченные предприятия получат возможность передавать соответствующие средства друг другу в пользование по согласованию с командованием Воздушных сил.

3. Добавлены новые критерии участия предприятий в реализации экспериментального проекта – статус резидента Defence City и/или признание Министерством обороны предприятия критически важным.

4. В составе групп частной ПВО разрешено использовать пилотируемые воздушные суда.

5. Расширены возможности применения дронов-перехватчиков – урегулированы вопросы использования предприятиями боевых частей и электродетонаторов.

6. Минимальный возраст участников групп частной ПВО снижен с 21 до 18 лет.

Отмечается, что решение позволяет быстро наращивать потенциал противовоздушной обороны без дополнительной нагрузки на ПВО Сил обороны Украины.

В Минобороны подчеркнули, что частная противовоздушная оборона и в дальнейшем будет работать под контролем военного командования и останется частью единой системы ПВО Вооруженных сил Украины.

Частная ПВО в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, о начале работы частных комплексов ПВО в Украине сообщалось в апреле 2026 года. Тогда отмечалось, что она состоит из стационарных башен с крупнокалиберными пулеметами, установленных возле охраняемого объекта, и центра дистанционного управления этими турелями.

27 октября "Новая почта" официально подтвердила, что у нее уже есть частная ПВО, которая уже сбивала российские "Шахеды".

29 октября советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что всё вооружение, приобретаемое частными компаниями, должно согласовываться с военными. Флеш подчеркнул, что всем этим вооружением также управляют непосредственно военнослужащие.

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