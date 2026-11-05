В Украине создали устройство для управления БПЛА без Starlink: что известно о LTE-модеме 'Гром'

Модем поддерживает две SIM-карты и автоматическое переключение между базовыми станциями.

Украинская компания Militech Group разработала LTE-модем "Гром", предназначенный для обеспечения связи с беспилотными системами в случае ограничения работы системы Starlink. Об этом в компании сообщили изданию "Милитарный".

Отмечается, что модем способен усиливать LTE-сигнал до 1,5 Вт. То есть – в шесть раз больше, чем обычный LTE-модем. Таким образом, он способен обеспечить стабильную связь в случае слабого сигнала мобильной сети.

Разработка стала ответом на проблемы со связью, возникшие осенью 2026 года на фоне ограничений и задержек в работе Starlink.

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"Учитывая ограничения оптоволоконных кабелей по дальности и стоимости, а также нестабильность внешних партнеров в обеспечении доступа к Starlink, сегодня именно LTE выглядит едва ли не единственным надежным решением для военных дронов и наземных роботизированных комплексов", – заявил Василий Полищук, CCO Militech Group.

По информации компании, технологию усиления LTE-сигнала начали разрабатывать ещё в 2024 году. Устройство создано на базе стандартного модема MikroTik с дополнительным усилителем.

"Еще в 2024 году наша R&D-команда, предвидя эти вызовы, разработала технологию усиления LTE-сигнала до 1,5 Вт. Она обеспечивает бесшовное переключение между базовыми станциями и радиус действия до 45 км", – добавил Полищук.

Модем поддерживает две SIM-карты. Антенны в стандартную комплектацию не входят – их подбирают отдельно в зависимости от назначения устройства.

В Militech Group сообщают, что "Гром" уже прошел испытания и представлен на платформе Brave1.

В течение 2026 года компания планирует сформировать партии по не менее 500 устройств для украинских производителей беспилотных систем. Доступ для иностранных заказчиков ожидается с января 2027 года.

Россияне используют РЭБ, чтобы мешать работе с Starlink

Как сообщал УНИАН, на оккупированных территориях россияне увеличивают количество спутниковых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способных мешать работе спутниковой связи через терминалы Starlink.

Система работает по принципу объектного прикрытия примерно на площади 25 кв. километров.

Враг закрыл этим типом РЭБ почти все важные объекты Крыма и все чаще применяет систему вдоль линии фронта.

Основу комплекса составляют спутниковые прямофокусные антенны диаметром около метра. При любой маскировке они должны иметь открытую видимость (без препятствий) в зените, поэтому маскировка имеет ограничения.

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