Луценко привезли в Киев
Луценко доставлен в Киев для рассмотрения в суде кассации на приговор.
Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко доставлен в Киев для рассмотрения в суде его кассационной жалобы на приговор по делу о должностных преступлениях.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.
“Луценко доставлен в суд из Менской колонии”, - сообщили в ГПтСУ.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.
16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.
14 августа 2012 г. адвокаты подали в Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.