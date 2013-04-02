Луценко привезли в Киев

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко доставлен в Киев для рассмотрения в суде его кассационной жалобы на приговор по делу о должностных преступлениях.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.

“Луценко доставлен в суд из Менской колонии”, - сообщили в ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

14 августа 2012 г. адвокаты подали в Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.