Танкеры с российским дизтопливом для США изменили курс: FT раскрыл причины

Танкеры, которые, как предполагалось, должны были прибыть в США, направляются в Алжир и Бразилию.

Два танкера, которые везли российское дизельное топливо в США, судя по всему, изменили курс.

Как написала газета Financial Times (FT), один из танкеров, Talisman, согласно документам, должен был следовать к атлантическому побережью США. Однако, судя по данным о движении кораблей, он находится у берегов Алжира и направляется в противоположную сторону. Танкер Leruo, загруженный российским дизтопливом, ранее направлялся в США, но теперь держит курс на Бразилию.

Как сообщает FT, еще один танкер, по-видимому, продолжает следовать в США.

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Издание допустило, что одной из причин изменения маршрута может быть неопределенность относительно того, разрешат ли этим танкерам войти в порты США, поскольку в настоящее время у властей нет единого мнения о законности таких поставок.

FT сообщило, что Мики Шеррилл, губернатор штата Нью-Джерси, направила предупреждение операторам портовых терминалов, предостерегая от приема российского дизельного топлива.

"Закупка или разгрузка незаконного российского топлива, которое в настоящее время по настоянию администрации Трампа направляется к восточному побережью США, может повлечь для компаний и частных лиц суровые наказания, вплоть до гражданской и уголовной ответственности", - предупредила она в своем обращении.

Связь с выборами

Издание отметило, что смена маршрута этих двух подсанкционных танкеров говорит о том, что сделка президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным по импорту дизельного топлива столкнулась с трудностями.

Издание отметило, что эта сделка была попыткой Трампа задобрить избирателей особенно в сельскохозяйственных штатах, которые сильно пострадали от роста цен на дизельное топливо.

Однако, как подчеркнуло издание, эта договоренность не помогла республиканцам на промежуточных выборах. Демократы добились значительных успехов в традиционно "республиканских" сельскохозяйственных штатах, сумев выиграть даже в Айове, Канзасе, Техасе и Висконсине.

Дизельная сделка Трампа и Путина

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце Трамп объявил о достижении договоренности с Кремлем об импорте дизельного топлива в США. Минфин США сразу же снял санкции с этого российского продукта.

Соглашение вызвало резкую критику со стороны демократов, а также некоторых республиканцев и европейских чиновников. Трампа упрекнули в ослаблении давления на российского Владимира Путина и пополнении кремлевской казны.

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