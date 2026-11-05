Иран пригрозил ударами по Европе: почему в сети вспомнили Украину

В сети распространяется информация о том, что в случае возобновления боевых действий на Ближнем Востоке Иран планирует нанести ракетные удары по Киеву, Львову и Одессе.

В Иране угрожают нанести удары по американским базам в Европе, в частности в Италии и Германии, если США возобновят боевые действия на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на иранских чиновников. "Если Америка будет использовать свои базы в Европе, в частности в Италии и Германии, иранские ракеты будут запущены в сторону Европы. В двух предыдущих войнах мы этого не делали, но на этот раз мы не оставим без последствий помощь Европы Америке в нападении на Иран", – заявил Ахмад Бахшаеш Ардестани, член Комитета национальной безопасности парламента.

Помимо военных баз, по словам Ардестани, под ударом также могут оказаться "материальные и нематериальные активы стран, помогающих США".

Видео дня

О том, что Тегеран нанесет удар по Европе в случае возобновления конфликта, подтвердил и второй член комитета Фада Хоссейн Малеки.

О промежуточных выборах в США

В Иране поддержали поражение республиканцев на выборах в Конгресс. В частности, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что американский народ "сказал "нет" войне".

Нанесет ли Иран удар по Украине

Между тем в сети распространяется информация о том, что в случае возобновления боевых действий на Ближнем Востоке Иран планирует нанести ракетные удары и по Киеву, Львову и Одессе. Telegram-каналы аргументируют это скриншотами, которые якобы были сделаны из эфира одного из иранских телеканалов. На нём изображена карта Европы, на которой украинские города обозначены не точками, а значками взрывов.

Реакция Украины

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) уже опровергли эту информацию. Там подчеркнули, что в оригинальном эфире показывают другое изображение. А скриншот, который распространяется в сети, – подделка. В ЦПД подчеркнули, что такие фейки направлены на распространение панических настроений среди украинцев путем создания мнимой угрозы ракетных ударов со стороны Ирана.

Возобновление войны на Ближнем Востоке: что известно

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о том, что Вашингтон уже предупредил страны Персидского залива о возобновлении войны в Иране. По данным издания, это должно произойти после выборов в Конгресс США, которые прошли 3 ноября.

Еще в начале октября Соединенные Штаты направили на Ближний Восток еще один свой авианосец. По данным Bild, речь идет о USS Theodore Roosevelt, который направили вместе с судами сопровождения. Кроме того, Вашингтон дополнительно направил в этот регион 10 тысяч военных.

Между тем Иран, по данным Bloomberg, также готовится к новой эскалации. Издание сообщает, что Тегеран получает ракеты от РФ и производит собственные в преддверии нового раунда войны.

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