Еврокомиссия предоставила Украине более €4 миллирадов помощи: на что пойдут средства

Эта помощь будет направлена на бюджетные расходы и удовлетворение неотложных потребностей обороны.

Европейская комиссия предоставила Украине еще 4,36 миллиарда евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сети X.

"Поскольку Россия продолжает свои неустанные атаки, Украина приближается к началу своей пятой зимы в условиях военного времени. И поскольку продолжаются усилия по достижению справедливого и прочного мира, так же продолжается непоколебимая поддержка со стороны ЕС. Сегодня мы выделяем пакет на сумму 4,36 млрд евро для Украины", – подчеркнула фон дер Ляйен.

В частности, средства пойдут на поддержку предоставления основных государственных услуг и удовлетворение неотложных оборонных потребностей.

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В свою очередь, премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram-канале сообщил, что Украина уже получила 4,36 млрд евро от Европейского Союза в рамках двухлетнего кредита поддержки для Украины на общую сумму 90 млрд евро, рассчитанного на период 2026–2027 годов.

По его словам, из 4,36 млрд евро, полученных Украиной, 3,7 млрд евро – это макрофинансовая помощь, а 660 млн евро – оборонный компонент.

"Средства будут направлены на приоритетные бюджетные расходы и первоочередные нужды Сил обороны", – подчеркнул Корецкий.

Он отметил, что в условиях постоянных российских атак эта поддержка критически важна для укрепления украинской обороноспособности и сохранения финансовой устойчивости государства.

Кредит ЕС для Украины на 90 миллиардов евро – главные новости

Весной в Евросоюзе одобрили масштабную программу финансовой помощи для Украины – кредит в размере 90 млрд евро на период 2026–2027 годов.

Первый транш кредита в размере 1 млрд евро был направлен на производство дронов.

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