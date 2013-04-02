Тарута: Между Тимошенко и Щербанем не было конфликта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил свидетель Сергей Тарута во время допроса в судебном расследовании по делу об убийстве бизнесмена и народного депутата Е.Щербаня.

“Было нормальное коммерческое противостояние двух сторон. Здесь не было никакого враждебного конфликта, были нормальные деловые конфликты интересов. После того, как мы договорились, сложились хорошие отношения”, - подчеркнул свидетель, отвечая на вопрос прокурора.

По словам С.Таруты, между корпорациями не было жестких противостояний, а после того, как между ними в конце декабря 1995 года было заключено соглашение, то отношения между руководством стали почти товарищескими.

Свидетель также добавил, что Е.Щербань никогда не говорил ему об угрозе своей жизни, а также сказал, что ему не известно о том, что какое-то имущество Е.Щербаня после его убийства было передано во владение корпорации ЕЭСУ.

Вместе с тем С.Тарута добавил, что Е.Щербань был достаточно амбициозным человеком, и отметил, что ему было известно о том, что партия Е.Щербаня планировала выдвинуть кандидата на будущие президентские выборы.

Как сообщалось, допрос бизнесмена С.Таруты проходит по ходатайству защиты Ю.Тимошенко.

Член исполкома Либеральной партии, народный депутат Е.Щербань был расстрелян 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

Сын Е.Щербаня, депутат Донецкого облсовета Руслан Щербань в апреле 2012 года заявил, что передал Генпрокуратуре документы о возможной причастности экс-премьер-министров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко к убийству его отца.

18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня в 1996 году, а Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации умышленного убийства из корыстных побуждений совместно с экс-премьером П.Лазаренко.

Ю.Тимошенко и П.Лазаренко категорически отрицают свою причастность к убийству.

В феврале-марте 2013 года в суде на стадии досудебного следствия по делу об убийстве Е.Щербаня были допрошены трое свидетелей обвинения и один свидетель защиты.

Ю.Тимошенко на допросах не присутствовала, хотя ее защита неоднократно заявляла о желании экс-премьера лично принимать участие в этих допросах.