Европу с 10 ноября накроют снеговые бури: выпадет полметра снега

Метели и снегопады накроют часть Европы уже на следующей неделе.

На следующей неделе Европу накроют снеговые бури – в ряде стран количество выпавшего снега может достичь полуметра, пишет dobrapogoda24.pl.

По прогнозам синоптиков, во второй декаде ноября ожидается заметное похолодание. На севере континента ожидается приток холодного арктического воздуха, который принесет интенсивные, многоэтапные снегопады. И эта территория будет постепенно расширяться.

Последние прогнозы указывают на высокий риск метелей и снегопадов в Северной Европе, особенно в Скандинавском регионе, в период с 10 по 14 ноября. Непогода охватит юго-западные, центральные и северные районы Норвегии, западную и северную части Швеции, Финляндию, а также некоторые территории на западе и северо-западе России. В этих регионах местами выпадет от 10 до 50 см снега, прогнозируются снежные заносы. Наиболее интенсивные снегопады ожидаются вдоль западного и северного побережий Норвегии.

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Прогнозы отчетливо показывают, что к середине ноября влияние зимы – со снегопадами – значительно распространится по Северной Европе, охватив части Скандинавии и России. С понижением температуры и наступлением заморозков в этой части континента начнет формироваться устойчивый снежный покров, что ознаменует усиление зимы.

При этом в глубине материка ситуация будет иной: на низменностях возможны лишь локальные и кратковременные снегопады. Исключением станут предгорья и горные районы – от Пиренеев и Альп до Карпат, – где начнет формироваться снежный покров, который местами сохранится надолго.

Польшу основные снегопады обойдут стороной, за исключением предгорий и горных районов, где в первой половине ноября возможен снег. Тем не менее, есть высокая вероятность того, что первый снег выпадет и на равнинных территориях Польши – преимущественно в период между второй и третьей декадами месяца.

Ранее синоптики предупреждали, что Европу накроет волна арктического холода. В польше ночью температура в отдельных регионах может опуститься до -13°.

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