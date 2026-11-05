Под итальянскими полями скрыт большой римский город: археологи нашли тоннели и 120 монет

Площадь города составляла около 100 га, однако за 18 лет археологи раскопали лишь около 8 га. Большая часть поселения до сих пор находится под землей

В Италии археологи обнаружили новые свидетельства существования крупного древнеримского города Аквинум, который на протяжении столетий остается скрытым под сельскохозяйственными угодьями.

Среди находок – масштабная система канализаций, клад из 120 монет, древние алтари и надписи, свидетельствующие о религиозных обрядах римлян, пишет Teritagedaily. Отмечается, что Аквинум расположен в 100 км к югу от Рима. В древности он был одним из важных центров на Латинской дороге, соединявшей Рим с Капуей.

Указывается, что площадь города составляла около 100 га, однако за 18 лет археологи раскопали лишь около 8 га. Большая часть поселения до сих пор находится под землей. Однако ученые не перестают исследовать город. Так, в 2020 году специалисты начали изучать подземную инфраструктуру Аквинума и задокументировали около 240 м подземных коммуникаций под Центральными термами.

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В этом году исследователи обнаружили главный канализационный коллектор, расположенный под пересечением двух основных городских улиц – Кардо Максимус и Декуманус Максимус. Сооружение имеет ширину около 1,4 м и высоту более 2,1 м.

В ходе исследований также нашли клад из 120 монет, керамические изделия и древние надписи.

Еще одной важной находкой стала каменная стела с изображениями быка, барана и свиньи. Эти животные связаны с ритуалом древнеримской религии, во время которого приносили в жертву трех животных.

Кроме того, археологи обнаружили мраморный алтарь, посвященный "Гению Августа", а на территории городского театра нашли плиту с надписью, которую переводят как "погребенная молния". В Древнем Риме места, пораженные молнией, могли считаться священными.

Театр Аквинума, который сейчас исследуют специалисты, предположительно, мог вмещать около 5 тыс.ч зрителей.

Также во время раскопок отреставрировали пять мраморных портретных голов, в том числе скульптуру, известную как "Цезарь из Аквинумa".

Чем был известен Аквинум

Город был известен производством пурпурного красителя, о котором упоминал римский государственный деятель Цицерон. С Аквинумом также связывают поэта-сатирика Ювенала и имя средневекового философа Фомы Аквинского.

Предыдущие раскопки уже позволили обнаружить в Аквинуме крупный банный комплекс с хорошо сохранившимися мозаиками.

Несмотря на многочисленные находки, большая часть древнего поселения остается неисследованной. Под современными полями по-прежнему скрываются улицы, здания и подземные инженерные сооружения.

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