Луценко просит выпустить его из аквариума: он же не Брейвик

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Луценко заявил сегодня на заседании Высшего специализированного суда, который рассматривает его кассационную жалобу на приговор, которым он был приговорен к 4 годам лишения свободы за совершение служебных преступлений.

“Если уж вы посадили меня в этот аквариум, то уберите один ряд конвоя и дайте мне возможность свободно общаться с моими защитниками... Я даже там (в колонии) не сижу в стеклянному аквариуме, я свободно перемещаюсь, я свободно общаюсь. Я не маньяк - какой-то Брейвик, а если и маньяк, то политический, никому никакой угрозы не представляю. Я имею право общаться со своими защитниками”, - сказал Ю.Луценко.

В то же время он попросил суд допустить в зал заседаний журналистов, в частности с телекамерами, которые, по его мнению, получили бы возможность по очереди по 5-20 минут осуществить съемку.

В свою очередь, представители прокуратуры отметили, что в законе прямо не предусмотрено присутствие журналистов. Кроме того, по информации стороны гособвинения, журналистам предоставлена возможность смотреть видеотрансляцию из зала заседаний.

Посоветовавшись на месте, суд отказал Ю.Луценко в просьбе допустить в зал представителей СМИ.

Также суд отказал Ю.Луценко в просьбе “быть фактически освобожденным из-под стражи”.

Как сообщалось, Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконный прием на работу в милицию своего личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также чрезмерно пышное празднование Дня милиции в пик экономического кризиса в 2009 году.

Печерский районный суд Киева 27 февраля 2012 года приговорил Ю.Луценко к 4 годам заключения с конфискацией имущества.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской колонии в Черниговской области.