Доллар упал до минимума за более чем месяц после выборов в США, - Reuters

Отмечается, что демократы завоевали большинство в Сенате и Палате представителей.

Курс доллара в четверг, 5 ноября, опустился до самого низкого уровня за более чем месяц. Падение американской валюты произошло на фоне убедительной победы демократов на промежуточных выборах в США, что привело к снижению цен на нефть и доходности казначейских облигаций.

Издание Reuters пишет, что демократы завоевали большинство в Сенате и Палате представителей, что способствовало росту цен на казначейские облигации США и мировые акции, хотя сомнения относительно того, будет ли новый Конгресс столь же лоялен к сектору искусственного интеллекта, остаются.

Старший валютный стратег National Australia Bank Родриго Катрил заявил, что реакция рынка, в частности резкое падение цен на нефть, отразила ожидания того, что президент США Дональд Трамп теперь не сможет проводить агрессивную политику, включая войну против Ирана или введение торговых пошлин.

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"Нам нужно иметь в виду, что колебания валютных курсов и рынков в целом не обязательно отражают какую-то среднесрочную динамику, а скорее позиционирование и, возможно, даже чрезмерную реакцию на результаты промежуточных выборов. Что кажется немного более ясным, так это то, что снижение цен на нефть очень благоприятно сказывается на настроениях инвесторов, склонных к риску, равно как и снижение доходности облигаций", - сказал Катрил.

Индекс доллара, отражающий курс американской валюты по отношению к корзине основных валют, снизился на 0,22% - до 101,25, продолжив падение на 0,34%, наблюдавшееся 4 ноября, и достигнув самого низкого уровня с 30 сентября. Курс евро вырос на 0,29% - до 1,1261 доллара, а иена укрепилась на 0,27% - до 157,95 за доллар.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 4,5 базисных пункта - до 4,847%, что является минимумом с 10 сентября.

Что касается криптовалют, то биткоин прибавил 0,22%, достигнув отметки в 80 357,66 доллара, а эфир вырос на 0,11% - до 2 419,79 доллара.

Выборы в США и Украина - последние новости

4 ноября долларовые облигации Украины резко выросли на фоне ожиданий, что победа демократов на промежуточных выборах в США будет способствовать улучшению отношений между Киевом и Вашингтоном.

Нацбанк установил на 5 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,54 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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