'Оружейный барон' снова в деле: вышел тизер долгожданного сиквела хита с Николасом Кейджем (видео)

Премьера фильма запланирована на начало 2027 года.

Вышел первый тизер криминального экшна "Оружейные бароны" (Lords of War), который станет сиквелом хита 2005 года с Николасом Кейджем ("Дикие сердцем", "Покидая Лас-Вегас", "Невыносимое бремя огромного таланта", "Ренфилд", "Лонглегс", "Серфер", сериал "Паук-Нуар").

Во второй части уроженец Одессы Юрий Орлов, который в свое время построил один из самых мощных каналов нелегальной торговли оружием, узнает, что у него есть сын Антон. Однако вместо того, чтобы положить конец преступлениям отца, молодой человек пытается превзойти их, создавая армию наемников для участия в конфликтах на Ближнем Востоке, где воюют США.

Роль сына Орлова досталась шведскому актеру Биллу Скарсгарду ("Дьявол всегда здесь", "Джон Уик 4", "Носферату", франшиза "Оно").

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Также в фильме снялись Лора Герриер ("Человек-паук: Возвращение домой", "Черный куклуксклановец", "Майкл"), Сильвия Хукс ("Бегущий по лезвию 2049", "Девушка, застрявшая в паутине", сериал "Берлинская резидентура"), Грег Тарзан Дэвис ("Топ Ган: Меверик", франшиза "Миссия невыполнима") и другие.

Режиссером сиквела выступил новозеландец Эндрю Никол, который также снял первую часть. Кроме того, в его активе такие фильмы, как "Гаттака", "Симона", "Время" и "Анон".

Американская премьера фильма запланирована на 22 января 2027 года, однако выйдет ли он в украинский прокат, пока неизвестно.

"Оружейный барон" – чем запомнился первый фильм

Напомним, первый "Оружейный барон" вышел на экраны в январе 2005 года. Он рассказывал о выходце из советской Одессы Юрии Орлове, который стал одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире. В какой-то момент он захотел выйти из дела и начать честную жизнь, однако это ему так и не удалось, поскольку мировым правительствам он был нужен как "необходимое зло", которое поставляет оружие, чтобы они сами могли отрицать свою причастность к войнам.

Фильм был официально одобрен Amnesty International, поскольку показывал опасность торговли оружием. Также картину неплохо оценили критики и зрители.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 62% одобрения от критиков и 85% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 62 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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