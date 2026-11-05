В Рязани дроны атаковали огромный НПЗ, который производит топливо для Минобороны (видео)

Мощность Рязанского НПЗ - около 17-18 млн тонн нефти в год.

Ночью дроны массированно атаковали Рязань, сообщается о пожаре на стратегическом НПЗ и огромном складе Wildberries.

Около двух часов ночи была объявлена беспилотная опасность в регионе. Сразу после этого местных жители стали сообщать о многочисленных взрывах, работе ПВО и шуме от БПЛА.

Вскоре в сети начали появляться кадры пожара на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, сообщается о нескольких очагах возгорания.

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Как пишет Astra, НПЗ находится в Южном промышленном узле города Рязань. Мощность – около 17–18 млн тонн нефти в год, это почти 5% всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

НПЗ производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, мазут и битум. Предприятие снабжает топливом Москву и центральные регионы страны, а также производит топливо для нужд Минобороны РФ. Так, в 2014 году предприятие сообщало о разработке опытных партий автомобильного бензина специально для нужд военной техники российских вооруженных сил. Также завод выпускает керосин для реактивных двигателей, в том числе ТС-1. Это топливо используется военной авиацией.

Рязанский НПЗ уже был атакован несколько раз. Так, после атаки в октябре на заводе начался пожар, и была приостановлена работа основной установки первичной переработки нефти (АТ-6 / CDU-6).

Также в Рязани предположительно горит логистический центр Wildberries "Рязань: Тюшевская".

Это крупный распределительный центр, площадью около 173 тыс. кв. м., который находится в индустриальном парке "Рязанский", возле села Тюшево Рязанского муниципального района. Название этого сортировочного комплекса – "Рязань: Тюшевская".

Этот склад открылся в 2023 году и достраивался 2024. Ранее он также был атакован в июле - и временно ограничивал работу.

Удары по российским НПЗ

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновила удары по российским НПЗ в ответ на систематические атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Он также отметил, что Украина готова прекратить удары, как того требует Дональд Трамп, но только на тот срок, на который США обеспечат её ракетами Patriot для защиты.

ВСУ с 30 октября возобновили удары и за три дня поразили три НПЗ, выведя из строя около 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.

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