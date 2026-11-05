В Киеве останавливали движение на одной из линий метро: что произошло

В столице из-за проблем в энергетике снова остановилась красная линия метро.

В Киеве временно приостановили движение поездов по "красной" ветке метро из-за значительных колебаний напряжения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в своем Telegram-канале.

"Изменения в работе метрополитена. Движение поездов на "красной" линии временно приостановлено из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания", – говорится в сообщении.

При этом в КГГА указали, что "синяя" и "зеленая" линии работают в обычном режиме. Там также добавили, что о возобновлении работы сообщат дополнительно.

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Обновлено 13:07.В КГГА сообщили, что движение поездов на "красной" линии метро возобновлено. Интервал движения составляет 9 мин.

В то же время из-за резкого колебания напряжения от внешних источников питания на линиях метрополитена возможна временная приостановка движения или увеличение интервалов между поездами.

При этом после стабилизации работы системы внешнего электроснабжения движение поездов будет восстанавливаться.

Работа транспорта во время отключений света в Киеве

2 ноября из-за отсутствия электроснабжения в Киеве временно было приостановлено движение поездов на части "красной" и "зеленой" линий метро. Также тогда прекратили работу фуникулер и скоростные трамваи.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказывал, что столичная метрополия и в дальнейшем может останавливаться из-за проблем с электроснабжением во время масштабных отключений. Главная причина, по его словам, заключается в отсутствии собственной генерации электроэнергии в столице.

3 ноября в столице временно приостановили также движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме в результате российских обстрелов. Тогда сообщалось, что для обеспечения транспортного сообщения в отдельных районах "Киевпастранс" будет организовывать движение дублирующих автобусов.

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