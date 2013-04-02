Милиция просит митингующих под ВР не провоцировать конфликты
Милиция обращается к участникам массовых мероприятий, которые проходят сегодня возле Верховной Рады, с просьбой не нарушать общественный порядок и не провоцировать конфликтных ситуаций.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.
Как отмечают в милиции, 2 апреля в центральной части Киева проходят массовые мероприятия, организованные представителями разных политических сил и общественных организаций, которые накануне подали в КГГА соответствующие заявки.
Для обеспечения охраны общественного порядка столичной милицией подготовлен расчет сил и средств, добавили в ОСО.
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Правоохранители обращаются к организаторам мероприятий с просьбой придерживаться установленного законом порядка проведения митингов и демонстраций, не нарушать общественный порядок, не провоцировать конфликтных ситуаций и не подстрекать митингующих к силовым конфликтам с правоохранителями, а наоборот, способствовать работникам милиции в охране общественного порядка.
Руководство столичной милиции отмечает, что, согласно действующему законодательству, за сопротивление представителям правоохранительных органов во время выполнения ими служебных обязанностей и злостное неповиновение их законным требованиям предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Как сообщал УНИАН, возле ВР проходит акция оппозиции с требованием назначения на 2 июня выборов мэра столицы и Киевсовета. По данным оппозиции, в акции принимают участие около 5 тысяч человек.
Также возле парламента продолжается организованный Партией регионов митинг за европейскую интеграцию.