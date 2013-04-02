Милиция просит митингующих под ВР не провоцировать конфликты

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как отмечают в милиции, 2 апреля в центральной части Киева проходят массовые мероприятия, организованные представителями разных политических сил и общественных организаций, которые накануне подали в КГГА соответствующие заявки.

Для обеспечения охраны общественного порядка столичной милицией подготовлен расчет сил и средств, добавили в ОСО.

По теме: Киевлян призывают не платить за комуслуги до объявления выборов в столице

Правоохранители обращаются к организаторам мероприятий с просьбой придерживаться установленного законом порядка проведения митингов и демонстраций, не нарушать общественный порядок, не провоцировать конфликтных ситуаций и не подстрекать митингующих к силовым конфликтам с правоохранителями, а наоборот, способствовать работникам милиции в охране общественного порядка.

Руководство столичной милиции отмечает, что, согласно действующему законодательству, за сопротивление представителям правоохранительных органов во время выполнения ими служебных обязанностей и злостное неповиновение их законным требованиям предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, возле ВР проходит акция оппозиции с требованием назначения на 2 июня выборов мэра столицы и Киевсовета. По данным оппозиции, в акции принимают участие около 5 тысяч человек.

Также возле парламента продолжается организованный Партией регионов митинг за европейскую интеграцию.