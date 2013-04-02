Тягнибок заявляет, что в августе власть хочет провести референдум

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

“Мы считаем, что угрожающей тенденцией является их желание полностью переписать систему власти в Украине”, - сказал О.Тягнибок и добавил, что власть будет “испытывать этот свой, абсолютно неконституционными методами принятый закон о референдуме, уже, наверное, в августе”.

По информации О.Тягнибока, именно в этом месяце, в наиболее политически неактивный период, “они хотят провести всеукраинский референдум, на котором хотят изменить процедуру выборов Президента Украины, имею в виду выборы Президента в один тур, они хотят изменить выборы в украинский парламент, и вообще изменить парламент, сделав его двухпалатным”.

При этом О.Тягнибок отметил, что двухпалатный парламент для Украины - это “путь к развалу Украинского государства”. “И, возможно, потери не только государственного суверенитета, но и территориальной целостности Украины”, - сказал он, добавив, что верхняя палата будет назначаться властью, а нижняя палата будет избираться полностью по мажоритарной системе.

При этом О.Тягнибок отметил, что по результатам прошлых выборов именно мажоритарная система дала возможность Партии регионов контролировать сегодня большинство в парламенте.

“Это конкретные планы относительно окончательной узурпации власти в Украине, относительно введения диктатуры в Украинском государстве”, - заявил он.

В свою очередь, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у оппозиции план противодействия этому референдуму, отметил, что такой план у них есть.

“Мы знаем о планах Президента Януковича. Первый план - проведение референдума, в соответствии с которым распустить эту Раду и назначить карманную Раду из непонятных 350 народных депутатов Украины, создать пожизненную палату, куда он, наверное, еще бывших отдельных Президентов возьмет, которая называется верхняя палата, отменить всю неприкосновенность”, - сказал А.Яценюк.

Кроме того, по мнению А.Яценюка, другой частью этого плана является проголосовать на референдуме или в стенах парламента закон о внесении изменений в закон о выборах Президента, где предусмотреть выборы в один тур.

“Вот план удержания власти под авторством Виктора Федоровича Януковича”, - сказал А.Яценюк, добавив, что их акция “Вставай, Украина!” - это первый шаг, чтобы не дать возможности Президенту “злоупотреблением референдумом” захватить власть в стране.