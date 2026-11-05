Россия сближается с Китаем: Путин планирует строительство нового железнодорожного пути

Новая железнодорожная линия будет иметь такую же ширину, как и в Китае, что свидетельствует о курсе Москвы на развитие отношений с Пекином.

Президент России Владимир Путин подписал закон о строительстве второго железнодорожного пути на границе с Китаем. Ее ширина составит 1435 мм – как в китайской железнодорожной сети, тогда как в РФ используется более широкая колея 1520 мм, пишет South China Morning Post.

Стороны согласовали совместное строительство нового пути на трансграничной железной дороге, соединяющей Забайкальск на юго-востоке России и Маньчжурию на севере Китая. Газета отмечает, что ширина колеи составит 1435 мм. Это самый распространенный в мире стандарт, который использует и Китай. В то же время в российской внутренней железнодорожной сети применяется более широкая колея – 1520 мм.

Строительство железнодорожной линии с российской стороны уже началось и должно завершиться к концу 2026 года, а китайский участок планируется достроить в начале 2027 года.

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По словам эксперта по вопросам России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань, новая линия поможет снизить ограничения на объемы грузов на границе. Она сократит время ожидания грузовых поездов, повысит скорость и надежность перевозок по восточному коридору.

В настоящее время грузовые поезда из Китая в Россию следуют через пункт пропуска "Маньчжурия – Забайкальск" по однопутной линии шириной 1435 мм. Этот переход обеспечивает более 60% железнодорожной грузовой торговли Китая с Россией и значительную долю грузов, следующих в Европу. В настоящее время поезда, движущиеся в противоположных направлениях, пересекают границу поочередно, что периодически создает заторы.

Директор по рейтингам корпораций, инфраструктуры и проектного финансирования Fitch Ratings Зои Ван отметила, что проект должен обеспечить более стабильные условия транспортировки в обоих направлениях. Речь идет о перевозке техники, электротехнической продукции, потребительских товаров и грузов трансграничной электронной коммерции.

Как сообщают российские СМИ, Москва рассчитывает, что второй путь увеличит годовую пропускную способность Забайкальского перехода до 39 млн тонн к 2030 году. Это на 11 млн тонн больше нынешнего уровня. В последние годы Россия всё больше переориентирует торговлю на Азию, поскольку западные санкции ограничили доступ к европейским рынкам.

В то же время эксперты предупреждают, что дополнительный путь не обязательно приведет к существенному росту объемов торговли. Его значение, подчеркивают они, заключается в стратегических соображениях, стоящих за этим решением. Специалисты указали, что, несмотря на российские намерения, фактический рост будет сдерживаться ограниченными возможностями российской железнодорожной инфраструктуры в глубине страны, ведь грузы по-прежнему придется перегружать на вагоны колеи 1520 мм для дальнейшей транспортировки по территории России.

"Это не означало изменения железнодорожной системы страны по ширине колеи, а скорее было прагматичным компромиссом, поскольку ее "поворот на восток" переходит в фазу реализации", – сообщила Ли.

По её словам, фактическое влияние проекта будет зависеть от ряда факторов, в частности от грузовых пошлин, координации таможенных процедур, европейского спроса, регуляторной политики и условий эксплуатации вдоль коридора.

Отмечается, что момент подписания закона, приуроченный к периоду перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, который состоится позже в этом месяце, был неслучайным. Москва стремилась "продемонстрировать способность выполнять свои обязательства перед Пекином и создать прецедент, который можно повторить в других местах".

Отношения Китая и России – последние новости

2 ноября сообщалось о встрече глав правительств Китая и России в Санкт-Петербурге, где одной из ключевых тем стало сотрудничество в Арктике. Издание "Радио Свобода" писало, что Пекин и Москва фактически бросают вызов США и их союзникам.

Журнал The Economist писал, что Китай всё активнее получает от РФ не только экономические выгоды, но и современные военные знания, технологии и боевой опыт, приобретённый во время войны против Украины.

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