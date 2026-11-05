Группу украинских аистов проследили до Африки: где будут зимовать пернатые путешественники

По состоянию на 3 ноября исследователи вновь получают данные о перемещениях всех четырёх аистов.

В Африке удалось восстановить связь ещё с двумя украинскими аистами – Шикидимом и Стефанией, которые долгое время находились в зоне нестабильного мобильного покрытия Судана.

Тем временем другие аисты – Бой продолжил миграцию через Южный Судан, а Хартбит пересек экватор и добрался до знаменитого национального парка Серенгети в Танзании.

О новых маршрутах птиц сообщили исследователи, которые отслеживают их перемещения с помощью GPS-трекеров.

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2 сентября 2026 года Шикидим вылетел с озера Насер в Египте, пересек границу с Суданом и взял курс на юго-запад. Уже 5 сентября он добрался до Чада, где оставался вблизи города Мангальме в регионе Гера до 17 октября.

После длительной остановки птица вновь отправилась в путь. 22 октября она вернулась в Судан, а 3 ноября пересекла границу с Южным Суданом.

Как отметили орнитологи, его маршрут в значительной степени повторяет путь другого аиста – Хартбита: Египет, Судан, Чад, снова Судан и далее через район Абьей в Южный Судан.

Стефания возобновила связь после длительного перерыва

Стефания покинула район озера Насер в Египте 19 августа и отправилась на юг. После пересечения египетско-суданской границы она продолжила миграцию по территории Судана.

Долгое время исследователи не получали от птицы новых координат из-за проблем с мобильной связью. Однако 3 ноября связь восстановилась: Стефания добралась до границы Судана с Южным Суданом в районе Южного Дарфура.

Бой покинул спорную территорию Абьей

До конца октября Бой находился вблизи Абьея – спорной территории на границе Судана и Южного Судана.

1 ноября аист покинул этот район и направился на восток через штат Эль-Вахда (Юнити). По состоянию на 3 ноября он находился в северо-восточной части штата, примерно в 25 км к северу от озера Но. За три дня птица преодолела около 200 км.

Озеро Но расположено вблизи места слияния рек Бахр-эль-Газаль и Бахр-эль-Джебель, ниже которого водоток получает название Белый Нил. Вокруг водоёма простирается Судд – одно из крупнейших водно-болотных угодий мира.

Хартбит пересек экватор и добрался до Серенгети

Наиболее насыщенным оказался маршрут Хартбита. В течение 28–31 октября он продолжал движение на юг по Кении. Вблизи городка Моготио птица пересекла экватор, пролетела мимо города Накуру и побывала в районе озёр Накуру, Элементейта и Найваша.

Эти водоёмы расположены в Великой рифтовой долине и известны разнообразием птиц. В частности, озера Накуру и Элементейта привлекают большие скопления фламинго, а пресноводное озеро Найваша является местом обитания пеликанов, бакланов, цапель и африканских орланов-крикунов.

Однако Хартбит не задержался там надолго. 3 ноября он отправился на юго-запад, пролетел между национальными парками "Врата ада" и "Гора Лонгонот" и пересек границу Кении с Танзанией примерно в 50 км к северу от озера Натрон.

После этого аист продолжил полёт через национальный парк Серенгети, где и остановился в конце дня в юго-западной части заповедной территории.

За одну неделю Хартбит преодолел около 550 км, пересек экватор и государственную границу и добрался до африканских саван Танзании.

Таким образом, по состоянию на 3 ноября исследователи вновь получают данные о перемещении всех четырёх аистов. Шикидим и Стефания следуют через Южный Судан, Бой находится вблизи болот Судд, а Хартбит остановился среди просторов Серенгети.

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Как сообщал УНИАН, ранее ученые заявляли, что аисты начали отказываться от Африки и поселились на свалках. Они предупредили, что в будущем традиционный образ аиста на цветущей поляне может исчезнуть, отметили специалисты.

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