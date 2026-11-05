Сколько стоят 100 долларов в 'ПриватБанке': актуальный курс валют на четверг

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 46,08 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 5 ноября, снизился на 5 копеек и составляет 46,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,80 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,45 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4605 грн. 100 евро обойдутся в 5180 грн.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг остался неизменным и составляет 46,08 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 51,81 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 5 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,54 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривни ослабила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,25 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 19 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 2 копейки и составляет 46,12 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,57 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 51,82 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,99 гривни за евро.

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