Кожара: сказочка о том, что Украина стоит на распутье ЕС и России - ошибочна

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара уверен, что Украина, реализовывая свои евроинтеграционные стремления и развивая тесное партнерство с Россией, может сблизить РФ и Евросоюз.

Об этом Л.Кожара в преддверии своего визита в Москву 28-29 марта сказал в интервью «Российской газете», которое выйдет завтра.

«Нужно говорить не столько о выборе, сколько о поиске взаимодополняемости. А также о том, что, реализовывая свои евроинтеграционные стремления и развивая тесное партнерство с Россией, Украина тем самым сближает между собой обе эти стороны», - сказал Л.Кожара.

«Мнение о том, что Украина, подобно герою из сказки, находится на распутье двух дорог, на мой взгляд, глубоко ошибочно. Хотя, к сожалению, оно достаточно распространено», - добавил он.

Министр подчеркнул, что смысл выбора подразумевает наличие противопоставлений, но Россия и Европейский Союз таковыми не являются. По его словам, и то, что они географически находятся по разные стороны Украины, их также такими не делает. Наоборот, именно в различии и разнообразии состоит их привлекательность для Украины, добавил Л.Кожара.

«Россия - это наш ближайший сосед и важнейший стратегический партнер. Всестороннее развитие взаимовыгодных отношений с ней является внешнеполитическим приоритетом для Украины», - сказал Л.Кожара.

Он уверен, что альтернативы развитию украинско-российских отношений по восходящей не существует.

В свою очередь, по его словам, Европейский Союз - это не просто объединение стран по географическому признаку. Прежде всего это воплощение идеи объединенной Европы, с высокими стандартами жизни, общепризнанными демократическими и человеческими ценностями, без разделительных линий. На достижение именно такой цели направлен стратегический курс Украины, отметил министр.