Кабмин хочет, чтобы украинские СМИ «засветили» своих учредителей

Кабинет министров предлагает внести изменения в действующие законы, регулирующие деятельность средств массовой информации, согласовав их с рекомендациями Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно гарантирования прозрачности собственности на СМИ.

Соответствующий проект закона, который разработало Министерство юстиции, был одобрен сегодня, 20 февраля, на заседании правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, речь идет о внесении изменений в отечественные законы, которыми регулируется сфера СМИ, в частности, определяется четкий перечень субъектов, подпадающих под действие данных законов. Это законы "О телевидении и радиовещании"; "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине"; "Об информационных агентствах", а также о законах "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей".

Так, например, законопроектом предлагается предусмотреть, что при подаче заявления о выдаче или продлении лицензии на вещание должны указываться юридический и фактический адреса, код Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а в случае его отсутствия – серия и номер паспорта учредителя или соучредителей, владельца или совладельцев телерадиоорганизации. Также должна указываться такая же информация относительно акционеров, которые на момент подачи заявления владели пакетами акций более чем по 5 процентов.

Предусматривается обязать информационные агентства указывать в своих выпусках данные об учредителе и соучредителях агентства.

Законопроектом предусматривается представление сведений об учредителе и соучредителях печатного издания, а также связанных с ними лицами во время государственной регистрации печатного СМИ и пр.

Законопроектом дается определение срока «связанные лица». В частности, это юридические или физические лица, которые осуществляют контроль над учредителем и соучредителями СМИ, а также юридическое лицо, за которым учредитель осуществляет соответствующий контроль. В случае, когда одним из соучредителей СМИ является физическое лицо, связанными с ним лицами считаются также члены его семьи (муж, жена, дети и родители, мачеха и отчим), совместно с которыми оно осуществляет контроль над СМИ.

Кроме того, проектом закона предлагается среди оснований отказа в государственной регистрации печатного СМИ предусмотреть нарушение учредителем (соучредителями) требований статьи 10 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине» относительно гарантий от монополизации печатных СМИ.

Предлагается представление лицензиатом в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявления на протяжении 10 рабочих дней о переоформлении лицензии на вещание в связи с изменением организационно-правовой формы, условий деятельности лицензиата.

Предусматривается, что принятие указанных норм на законодательном уровне позволит дополнительно урегулировать вопрос прозрачности отношений собственности в отношении средств массовой информации, отметили в Минюсте.