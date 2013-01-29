Лавринович: Евроинтеграция станет толчком для правовых реформ в Украине

Интеграция Украины к европейскому содружеству, в частности, создание зоны свободной торговли и условий для свободного передвижения граждан, станут серьезными факторами влияния на проведение дальнейших реформ в Украине, в частности, в правовой сфере.

Это подчеркнул министр юстиции Украины Александр Лавринович во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Яном Томбинским, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам посла, на сегодняшний день в отношении правовой сферы нерешенным вопросом остается завершение реформирования украинской прокуратуры.

Министр юстиции Украины в этой связи отметил, что Украиной заложены серьезные предпосылки для осуществления этой реформы. В частности, новый Уголовный процессуальный кодекс и изменения, внесенные в закон о прокуратуре, существенно ограничили несвойственные полномочия, которые имела эта наблюдательная инстанция в Украине.

А.Лавринович выразил уверенность, что интенсификация интеграционных процессов Украины, в частности, проведение саммита Украина-ЕС, который должен состояться 25 февраля в Брюсселе, станет серьезным импульсом для украинского политикума относительно осуществления последующих реформ.

Во время встречи с послом ЕС в Украине были также обсуждены вопросы мониторинга внедрения нового УПК и пр.

Министр юстиции отметил, что Украина открыта к диалогу. «Если европейская сторона выразит пожелание относительно дальнейших шагов, необходимых для интеграционных процессов, украинское правительство готово обеспечить законодательное регулирование этих процессов», - отметил А.Лавринович.