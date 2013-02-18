Яценюк принес в Раду камеру, обещая снять завтрашний штурм (фото)

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк хочет снять на видео попытки депутатов от Партии регионов разблокировать трибуну Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после брифинга для прессы, где было заявлено, что фракции «Батькивщина» и «Свобода» практически в полном составе собрались в ВР после получения информации о попытках разблокировать трибуну.

А.Яценюк взял профессиональную камеру и зашел в сессионный зал с обещанием снять штурм, если он будет.