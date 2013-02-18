«Батькивщина» и «Свобода» заночуют в Раде

19:46, 18 февраля 2013
Политика
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Народные депутаты из фракций «Батькивщина» и «Свобода» решили остаться в сессионном зале Верховной Рады на ночь.

Оппозиция опасается силового варианта

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины из фракции «Батькивщина» Владимир Арьев.

«Решение «Батькивщины» и «Свободы» - ночевать в зале», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители оппозиционных фракций выразили опасение относительно возможности силового варианта разблокирования трибуны парламента со стороны Партии регионов. До сих пор в парламенте оставались только представители фракции "УДАР".

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